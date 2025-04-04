Mehmet Şimşek'in davetini savcılığın reddettiği iddia edilmişti... TÜSİAD mesajını sosyal medyadan paylaştı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi için 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED (High Level Economic Diologue) mekanizmasının kurulmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda bugüne kadar 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yapmıştı.

Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılmasına karar verildi. Buna göre, dün altı yıl sonra ilk toplantı Brüksel'de düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yaptı.

Kos, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yapılan AP oturumunda yaptığı konuşmada, İBB Başkanı'nın tutuklanmasını ve görevden alınmasını protesto amacıyla Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını ve Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in, haklarında 'yurt dışı çıkış yasağı' bulunan TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ı Brüksel'deki toplantıya davet ettiği ancak savcılığın başvuruları reddettiği öne sürülmüştü.

TÜSİAD, resmi X hesabından Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu’na TÜSİAD adına TÜSİAD-TİSK AB ve BusinessEurope Temsilcisi A. Dilek Aydın'ın katıldığını açıkladı.

TÜSİAD, resmi X hesabının toplantıya ilişkin açıklaması şöyle:

TÜSİAD, Brüksel’de yeniden başlatılan Türkiye-AB Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu sonrasında düzenlenen Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu’na katıldı. Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Valdis Dombrovskis ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos’un katılımıyla gerçekleşti. AB Komisyonu evsahipliğinde düzenlenen etkinlikte TÜSİAD, TÜSİAD-TİSK AB ve BusinessEurope Temsilcisi A. Dilek Aydın tarafından temsil edildi. Toplantıda verilen ana mesajlar: “Avrupa’nın rekabetçiliği ve direnci için en öncelikli adım yeşil ve dijital politikaları içeren AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesi sürecinin başlatılmasıdır. Üyelik perspektifinde Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının temellerine dönülmesi gerekiyor. Güvenlik, rekabetçilik veya dayanıklılık dahil her alanda, ortak bir vizyon ve tutarlı bir strateji geliştirilmeli. Süreçlerin net takvimler, ölçülebilir hedefler ve karşılıklı sorumluluk ile yürütülmesi gerekiyor. AB-Türkiye ilişkilerinde güveni inşa edebilmek için, ortak demokratik değerler üzerine kurulu ve daha derin ekonomik entegrasyonla desteklenen, öngörülebilir bir AB–Türkiye ilişkisine ihtiyaç var. AB ve Türkiye ancak birlikte daha güvenli, daha müreffeh ve daha dayanıklı olabilir.”