Mehmet Şimşek’in maaşı 694 dolar artacak. Asgari ücret için ‘düşük değil’ demişti

Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını savunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret ile emekli aylıklarına zam istemenin popülizm olduğunu söyleyerek eleştirilerin odağı haline gelmişti.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin muhalefetin popülist söylemleri ile hayata geçirildiğini ve bütçeye ağır bir yük getirdiğini belirten Şimşek, "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizim ülkemizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" açıklamasında bulunmuştu.



AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKİYOR



Şimşek'in bu açıklamalarının ardından, Türk-İş Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 18 bin 979 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 TL oldu. Verilere göre, açlık ve yoksulluk sınırındaki artış, önceki aya göre sınırlı kaldı.



Bakan Şimşek'in bu açıklamaları, Türk-İş tarafından açıklanan Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuyla aynı güne denk gelince tepkilere neden oldu. Temmuz ayında beklenen ara zam umudunu yitiren asgari ücretliler, Türk-İş raporunu referans alarak sosyal medyada Şimşek'e tepki gösterdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Şimşek'in maaş zammının ortaya çıkması tartışmaları yeniden alevlendirdi.



MAAŞI 8.891 DOLARA ÇIKACAK



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Şimşek, şu anda 144 bin 362 lira bakan maaşı ve 96 bin 958 lira milletvekili emekli aylığı alıyor. Toplamda 241 bin 320 lira olan bu gelir, yılın başında 8 bin 197 dolara karşılık geliyordu. İddiaya göre, Şimşek’in maaşına ve emekli aylığına bu ay yaklaşık yüzde 20 zam verilecek.



Böylece Şimşek’in aylık geliri 694 dolar artarak 8 bin 891 dolara çıkacak.

