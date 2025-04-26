Mehmet Şimşek'in pantolonu öyle bir yerden çıktı ki… Ünlü şarkıcı açıkladı

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Mehmet Şimşek'in pantolonu öyle bir yerden çıktı ki… Ünlü şarkıcı açıkladı

Şarkıcı Derya Uluğ, erkek arkadaşı Asil Gök'ün pantolonu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonunun karıştığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabından gerçekleştirdiği esprili paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem güldürdü. Sevgilisi Asil Gök'le beraber çektiği kısa videoyu “Ancak senin başına gelirdi” notuyla paylaşan Uluğ, ilginç bir karışıklığı sosyal medyada gözler önüne serdi.

"BENİM PANTOLONUM HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'E GİTMİŞ”

Uluğ paylaştığı videoda, sevgilisine dönerek "Az önce ne yaşadık, anlatır mısın?" diye soruyor. Asil Gök ise kahkahalar eşliğinde yaşanan olayı anlatıyor, "Benim pantolonum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gitmiş, onunki de bize gelmiş."

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Sevgilinin sözlerinin ardından Uluğ, "Yani şu an evde Mehmet Şimşek'in pantolonu mu var?" diyerek kahkahalara boğuluyor.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, kullanıcılar bu beklenmedik karışıklık karşısında mizah dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

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