Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kasım 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna ilişkin değerlendirmeleri eleştirilmeye devam ediyor.

ASAL Araştırma’nın aynı dönemi kapsayan anket sonuçları dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Şimşek, hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerinde kasım ayında gerileme yaşandığını, beklentilerin ise geçen yılın aynı dönemine göre 12 puan iyileştiğini iddia etmişti.

Şimşek, dezenflasyon odaklı politikalarını kararlılıkla sürdürdüklerini öne sürerek, enflasyonun düşüş eğiliminin devam etmesiyle beraber beklentilerdeki, iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalacağını öngördüklerini söylemişti.

GÜVENSİZLİK YÜZDE 70’İ AŞTI

ASAL Araştırma Şirketi, 1–9 Kasım 2025 tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemiyle 2 bin 15 kişiyle yaptığı ankette, Katılımcılara 'Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

Yurttaşların yüzde 34,4’ü ekonomi yönetiminde ‘Hiç güvenmiyorum’ derken, yüzde 36’lık kesim ise ‘Güvenmiyorum’ dedi. Böylece ekonomi yönetimine güvensizlik oranı yüzde 70,4 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 10,2’si ise, 'Ne güveniyorum ne güvenmiyorum' seçeneğini işaretledi.

GÜVENENLERİN ORANI SINIRLI

Ekonomi yönetimine olumlu bakanların oranı ise düşük seviyelerde kaldı. 'Güveniyorum' diyenlerin oranı yüzde 14,0, 'Çok güveniyorum' diyenlerin sayısı ise %2,6 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 2,8’inin ise soruya yanıt vermediği belirtildi.