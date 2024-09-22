Mehmet Şimşek’in yeni hedefi belli oldu: Özel yat ve tekne satışları inceleme altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "çok kazanan ancak az vergi veren" mükelleflere yönelik incelemeleri kapsamında lüks yat ve tekne satışlarını takibe aldı. 2021-2023 yıllarındaki satışlardan 1,4 milyar liralık vergi kaybı saptandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, yüksek gelir elde eden, lüks tüketimde bulunan ancak buna uygun vergi ödemeyen mükellefleri yakından izliyor.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında turizm bölgelerindeki lüks harcamaları takip eden Gelir İdaresi, özel yat ve tekne satışlarını inceleme altına aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile uluslararası bilgi değişimi kapsamında elde edilen verileri çapraz kontrol eden Başkanlık, 2021-2023 yıllarındaki satışların büyük kısmında yüksek miktarda vergi kaybı tespit etti. Riskli mükelleflere odaklanan Başkanlık, 45 binin üzerinde özel tekne ve yat satışı yapıldığını belirledi.

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Analizlerde 15 bin gerçek kişi ve 1527 şirketin özel tekne ve yat satışlarında beyan edilen satış bedeliyle gerçek satış fiyatı arasında büyük fark bulundu. Bu mükelleflerin para transferleri inceleme altına alınırken, 1,4 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, gemi ve yat gibi taşıtların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancı sayılıyor. Bu satışların ticari kazanç sayılması durumunda ise hem gelir veya kurumlar vergisi hem de KDV alınması gerekiyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çok kazanan ancak az vergi verenlerin kapısını çalmaya devam ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz sektör sektör genişliyor. İncelemeler sonucunda, satış bedellerini düşük gösterenlerden gerekli vergi ve cezalar talep edilecek." dedi.

Şimşek, yeni denetim yöntemlerinin devreye alınacağını belirtti ve kayıt dışılıkla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.