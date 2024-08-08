Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. KKM 6 ay sonra zirveyi gördü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 2 Ağustos haftasında KKM hesaplarından 67,7 milyar lira çekildi. Bu tutar, son 6 ayın en büyük çıkışı olarak kayıtlara geçti.
Kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü, bu çıkışla birlikte 1,8 trilyon liranın altına geriledi. Temmuz ayında KKM hesaplarına sağlanan vergi avantajlarının sona ermesi ve ardından ağustos ayında stopaj uygulamasının getirilmesi, bu çıkışların hızlanmasında etkili oldu.
Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak durumu değerlendirdi. KKM hesaplarından bu denli hızlı bir çıkışın, piyasalardaki dalgalanmalara ve yeni vergi düzenlemelerine bağlı olduğu ifade ediliyor.
KKM STOKU GERİLEYEREK 1,6 TRİLYON TL AZALDI
Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı. Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz