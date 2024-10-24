Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından gerçekleştirilen toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BENİM YORUM YAPMAM UYGUN OLMAZ”

Asgari ücrete ilişkin bir soruya yanıt veren Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

"BİR NUMARALI ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI"

Son 12 ayda bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Şimşek, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını öne sürdü.

Şimşek, bir numaralı önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve bunun da zaman aldığını belirtti.

İkinci önceliklerinin mali disiplini yeniden tesis etmek olduğunu ifade eden Şimşek, bir diğer önceliklerinin de cari açığı daraltarak daha sürdürülebilir bir dış denge sağlamak ve en önemlisi yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu söyledi.