Mehmet Şimşek'ten çok konuşulacak ekonomi açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten çok konuşulacak ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı Piyasa Katılımcı Anketi verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı Piyasa Katılımcı Anketi verileri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor

Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz.

Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır."

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,66'dan yüzde 29,69'a yükseldiğini açıkladı.

Son Haberler
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Uçaklar yerde çarpıştı! Havalimanında büyük kaza
Uçaklar yerde çarpıştı! Havalimanında büyük kaza
Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Sinan Ateş davasında beklenmedik gelişme!
Sinan Ateş davasında beklenmedik gelişme!
Zonguldak'ta evin önce bahçesinde, sonra çatısında çıkan yangın korkuttu
Zonguldak'ta evin önce bahçesinde, sonra çatısında çıkan yangın korkuttu