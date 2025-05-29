Mehmet Şimşek'ten depremzedelere yeni destek müjdesi!

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan işletmeler bu düzenlemeden faydalanacak. Bu karar, deprem bölgesindeki mükelleflerin yaklaşık %80’ini kapsıyor.

Depremden ciddi şekilde etkilenen ve vergi ödevlerini yerine getiremeyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine bireysel başvuruda bulunarak mücbir sebep halinin uzatılmasını talep edebilecek.

KİMLER DAHİL?

Süre uzatımına ayrıca, basit usulde vergilendirilen mükellefler, sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar, 1 Ocak 2023 - 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler de dahil.

24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME!

Mücbir sebep süresince verilmeyen beyannameler, bildirimler ve yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi. Bu mükelleflerin e-defter oluşturma ve yükleme süresi 31 Aralık gün sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi için yeni ödeme takvimi oluşturuldu.

Mücbir sebep kapsamındaki borçlar için mükellefler 2 Şubat 2026’ya kadar başvurarak, faizsiz şekilde 24 aya kadar taksitlendirme talebinde bulunabilecek.

Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini kanunun verdiği son yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için 6 ay daha uzatıyoruz.



Esnafımız başta olmak üzere bölgedeki işletmelerimize destek oluyor, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. https://t.co/3tz4NGvif8 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 29, 2025

7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU İÇİN SON TARİH 2026

Mücbir sebep süresi uzatılan mükellefler, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 gün sonuna kadar yapabilecek. İlk taksit ödemeleri ise 31 Mart 2026 gün sonuna kadar gerçekleştirilebilecek.

ENFLASYON NEDENİYLE VERGİ BORÇLARI AZALDI

Gelir İdaresi tarafından yapılan değerlendirmelerde, Şubat 2023 döneminden bu yana vergi beyannamesi vermeyen ve vergisini ödemeyen mükelleflerin borçlarının, enflasyon etkisiyle azaldığı belirlendi.