Mehmet Şimşek'ten depremzedelere yeni destek müjdesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten depremzedelere yeni destek müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük deprem felaketi ile ilgili son açıklamasında depremzedelere müjdeyi verdi. Bakan Şimşek, depremlerden etkilenen bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli şirketler için mücbir sebep süresinin uzatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan işletmeler bu düzenlemeden faydalanacak. Bu karar, deprem bölgesindeki mükelleflerin yaklaşık %80’ini kapsıyor.

Depremden ciddi şekilde etkilenen ve vergi ödevlerini yerine getiremeyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine bireysel başvuruda bulunarak mücbir sebep halinin uzatılmasını talep edebilecek.

KİMLER DAHİL?

Süre uzatımına ayrıca, basit usulde vergilendirilen mükellefler, sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar, 1 Ocak 2023 - 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler de dahil.

24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME!

Mücbir sebep süresince verilmeyen beyannameler, bildirimler ve yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi. Bu mükelleflerin e-defter oluşturma ve yükleme süresi 31 Aralık gün sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi için yeni ödeme takvimi oluşturuldu.

Mücbir sebep kapsamındaki borçlar için mükellefler 2 Şubat 2026’ya kadar başvurarak, faizsiz şekilde 24 aya kadar taksitlendirme talebinde bulunabilecek.

7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU İÇİN SON TARİH 2026

Mücbir sebep süresi uzatılan mükellefler, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 gün sonuna kadar yapabilecek. İlk taksit ödemeleri ise 31 Mart 2026 gün sonuna kadar gerçekleştirilebilecek.

ENFLASYON NEDENİYLE VERGİ BORÇLARI AZALDI

Gelir İdaresi tarafından yapılan değerlendirmelerde, Şubat 2023 döneminden bu yana vergi beyannamesi vermeyen ve vergisini ödemeyen mükelleflerin borçlarının, enflasyon etkisiyle azaldığı belirlendi.

Son Haberler
Gölde kaçak balık avlayanlara ceza yağdı
Gölde kaçak balık avlayanlara ceza yağdı
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar