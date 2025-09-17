Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken 'CHP'ye kayyum' açıklaması

'Mutlak butlan' kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri döneceği CHP'nin 'şaibeli' kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesi gündemdeki yerini korurken, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasıyla İstanbul'da tutuklu ilçe belediye başkanlarının sayısı 11'e yükseldi.

"BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Şimşek'ten CHP'ye yönelik davalarla ilgili dikkat çeken "Bu sene dedik ya, başımıza neredeyse gelmeyen bir şey kalmadı. Kuraklık yaşadık. Don yaşadık. Bölgemizde savaş yaşadık. Trump'ın ticaret savaşları var. Şimdi içeride bir dava nedeniyle ortaya çıkan bir tabii ki belirsizlik oluştu." açıklaması geldi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle

"Eleştirilere biz açığız." diyen Şimşek, manşet enflasyonun geçen sene ağustos ayında yaklaşık olarak yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyleyerek "Şimdi bu sene 33 civarı şu anda. Bu birinci rakam. Fakat manşet rakam her zaman büyük resmi, bütün resmi yansıtmıyor. Yani şöyle, detayları yansıtmıyor. Şimdi mal enflasyonu, temel mal enflasyonu, temel mallar şu an ağustos ayı itibariyle yüzde 20'nin altına düştü. Yani yıllık enflasyon birçok üründe, temel mallarda yüzde 20'nin altına düştü. Peki, madem öyle, niye enflasyon 30'un üzerinde?

"GEÇMİŞİN TELAFİSİNE YÖNELİK BİR ÇABA VAR"

Çünkü hizmet enflasyonu, yani kira ve eğitim gibi bazı kalemler, geçmişteki bazı uygulamalarımızdan dolayı, kanunla sınırlamıştık, bunların serbest kalmasının getirdiği bir geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var. Yani geçmişin telafisine yönelik bir çaba var." değerlendirmesi yaptı.

Şimşek "Yani şu anda mesela kira artışı, manşet enflasyon ağustosta 33, kira artışı yüzde 74. Mesela eğitimdeki artış yüzde 61. Bakın bunlar yüksek rakamlar." dedi ve yüksek olan rakamların yakın zamanda normalleşeceğini belirtti.

"KURAKLIK NEDENİYLE TEKRAR ÇIKTI"

Temel mallarda enflasyonun yüzde 20'nin altına düştüğünü söyleyen Şimşek "Gıdada aslında 30'un altına düşmüştük fakat kuraklık nedeniyle tekrar 30'un üzerine çıktı, yüzde 33 civarı şu anda." ifadelerini kullandı.

'BU SENE BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI'

"Bu sene dedik ya, başımıza neredeyse gelmeyen bir şey kalmadı." ifadeleriyle dikkat çeken Şimşek "Kuraklık yaşadık. Don yaşadık. Bölgemizde savaş yaşadık. Trump'ın ticaret savaşları var. Şimdi içeride bir dava nedeniyle ortaya çıkan bir tabii ki belirsizlik oluştu. Bütün bunlara rağmen biz bu enflasyonu sene sonu itibarıyla hizmetler dahil olmak üzere, yani bütün yani manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz. Şimdi gelecek sene de yüzde 20'nin altını hedefliyoruz." değerlendirmesi yaptı.

