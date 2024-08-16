Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması. Hazirandaki açıklaması başkaydı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini yorumladı.

Bakan Mehmet Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon öngörülerinin on aydır iyileştiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamada, “Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.” ifadelerine yer verildi.

Şimşek, yıllık enflasyonun ağustosta da gözle görülür biçimde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini beklediklerini dile getirdi.



HAZİRAN’DA 2026’DA ENFLASYONUN TEK HANEYE DÜŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Londra’da Haziran 2024’te yapılan konferansta Bakan Şimşek Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı konuşmada çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Bakan Şimşek, enflasyonun sene sonunda yüzde 40 seviyesi ya da yüksek yüzde 30'lu seviyelere, 2025’te yüzde 10'lar seviyesine ve 2026'da tek haneli rakamlara gerileyeceğini belirtmişti.

Şimşek, henüz 2 ay önce yaptığı açıklamada 2026 senesi için tek haneyi hedeflerin, bugün yaptığı paylaşımda ise 24 ay sonrası için yüzde 19,3 olarak öngördüklerini açıkladı.

Şu an 2024 yılının Ağustos ayının yarısını geçti. Bu sureye 24 ay eklediğimizde 2026 yılının Ağustos ayının yarısına denk geliyor. Şimşek, 2026 yılının enflasyon öngörüsü yüzde 19,03…

Haziran ayı açıklamasıyla çelişen Bakan Şimşek’in bu paylaşımı kafaları karıştırdı. Bu paylaşım enflasyonda tek hane için 24 aydan fazla bir süreye ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı.

ENFLASYON RAPORUYLA DA ÇELİŞTİ

8 Ağustos’ta Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon raporunu yayımlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporuna dair açıklamalar yaptı. Karahan sene sonu enflasyon tahmininin yüzde 38 olarak koruduklarını söyledi. Başkan Karahan, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını ve orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Raporda 2026 sene sonu için yüzde 9 hedefi öngörülürken, bugün Bakan Şimşek’in açıklaması akıllarda soru işareti bıraktı



MERKEZ BANKASI'NIN YILIN 3. ENFLASYON RAPORU AÇIKLAMASI