Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla enflasyon beklentilerinde geçen aylara göre sınırlı artış olmakla beraber yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleştiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 12 aylık enflasyon beklentilerine dair bir açıklama yaptı.

Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı bir yükselişin olduğunu ifade eden Şimşek, buna rağmen yıllık bazda kayda değer bir iyileşmenin gerçekleştiğini belirtti.

12 ay sonraki enflasyon beklentisinin hanehalkında son bir senede 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerileme kaydedildiğine vurgu yapan Şimşek, yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ülke ekonomisine yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımların atıldığı mesajını verdi.

DEZENFLASYON AÇIKLAMASI

Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir" dedi.

Şimşek, son olarak sene sonunda enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini de belirtti.

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