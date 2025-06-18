Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına çarpıcı yanıt! AKP kulislerinde çalkalanıyordu...

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına çarpıcı yanıt! AKP kulislerinde çalkalanıyordu...

AKP kulislerinde istifa iddiaları konuşulan Mehmet Şimşek, “Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Bir süredir Yeni Şafak’ın hedefinde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için AKP kulislerinden istifa iddiaları ortaya atılıyordu. ‘Mehmet Şimşek istifa edecek, istifa ediyor’ iddialarına Şimşek, “Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil” yanıtını verdi.

YANDAŞ GAZETENİN HEDEFİNDEYDİ

Yandaş gazete Yeni Şafak, 26 Mayıs’ta birinci sayfasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan manşet yer aldı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmesi ise dikkat toplamıştı. Yeni Şafak son yaptığı manşette ise ekonomist yerine geçerek Şimşek’e ‘gümrük vergisini artır’ tavsiyesini iletmişti.

SELVİ DESTEK ÇIKMIŞTI

Şimşek’i eleştiren AKP’li isimlerde olsa da yandaş kalem Abdulkadir Selvi, Yeni Şafak’ın hedefinde olan Mehmet Şimşek’e destek çıkan isim olmuştu. Selvi, kabine toplantısında ek yatırım ya da zam talebinde bulunan bakanlara Erdoğan, “Bu yıl Mehmet’i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak” diyerek geri çevirdiğini belirtmişti.

İSTİFA İDDİALARINI GÜLEREK YANITLADI

AKP kulislerinde bir süredir istifa edeceği iddiası konuşulan Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri ile bir araya geldi. Bakan Şimşek, bazı milletvekillerinin zaman zaman ‘Mehmet Şimşek istifa edecek, istifa ediyor’ şeklindeki iddiaları hatırlatmaları üzerine, "Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil” yanıtını verdi.

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