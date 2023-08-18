Mehmet Şimşek’ten KKM için yeni karar. Kulislerden sızdı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulis bilgilerini aktardığı yazısında gençlere mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesinde vaat edilenlerin yapılması için para kalmadığını, emekli aylıklarındaki iyileştirme içinse ocak ayının bekleneceğini yazdı.

Nuray Babacan, "Hükümette son iki hafta içerisinde yapılan üç toplantıda, beklentiler ve bütçe olanakları açısından iç açıcı olmayan gerçekler gözler önüne serildi" değerlendirmesini yaptıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"MEHMET ŞİMŞEK, KKM'Yİ RAFA KALDIRMAK ÜZERE"

"Sırasıyla gidersek son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin haberler yapıldı. Bize göre bu toplantıdaki en önemli konu yeterince dikkat çekmedi. Bu KKM’ye alternatif yaratma kararıydı. Zira büyük beklentilerle başlatılan uygulamanın cazibesini kaybettiği, yeni yatırım araçları yaratmak gerektiği anlatıldı. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek selefinin büyük icadını rafa kaldırmak üzere…"

"EMEKLİLERİN TALEPLERİNE EKONOMİ YÖNETİMİ OLUMLU YANIT VERMEDİ"

Emeklilerin durumuna da değinen Babacan, "Partide yapılan başka bir toplantıda, bu kez emeklilerin yaşadığı ciddi ekonomik sıkıntıya bir an önce çözüm bulma konusu üzerinde duruldu. AKP milletvekillerinin ve parti yönetiminin enflasyon karşısında çaresiz kalan emeklilerle ilgili taleplerine ekonomi yönetimi olumlu yanıt vermedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın 'Cumhurbaşkanı talimat verdi. Meclis açılınca bu konuda düzenleme yapacağız' sözlerinin de bir karşılığı olmadığı, ocak ayından önce bir düzenleme yapılmayacağı belirtildi. Şimşek direniyor, bakalım kim kazanacak?" dedi.

GENÇLERE VAAT EDİLENLER

Seçimlerden önce gençlere birçok vaat sunulduğunu hatırlatan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yapıldığını belirten Babacan "Bu son toplantıdan da umut çıkmadı. Çünkü ilgili bakanların ve bakanlık temsilcilerinin sıraladığı vaatlerin hiçbirinin bütçe karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hepsine toptan reddetmek yerine, 'Siz bu listeyi bize verin ne yapabiliriz bir bakalım' diyerek toplantıyı sonlandırdı." diye yazdı.