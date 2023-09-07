Mehmet Şimşek’ten maaş zammı açıklaması

Mehmet Şimşek dolar kuruyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak” dedi.

KAYNAK: DHA
Mehmet Şimşek’ten maaş zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması sonrası dolar kuruna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İşverenlerin de katkısının olduğu yeni bir BES modeli öngörüyoruz. Amaç, tasarrufları artırmak, sistemde kalış sürelerini artırmak, fon tutarını arttırmak.

*Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek.

* Yatırımcı toplantılarını güçlü bir şekilde başlatacağız. Asya, Ortadoğu erişmedik, diyalog kurmadık bir yatırımcı düşünemiyoruz. Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü olacak.

* Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır.

* Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak.

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