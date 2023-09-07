Mehmet Şimşek’ten maaş zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması sonrası dolar kuruna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İşverenlerin de katkısının olduğu yeni bir BES modeli öngörüyoruz. Amaç, tasarrufları artırmak, sistemde kalış sürelerini artırmak, fon tutarını arttırmak.

*Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek.

* Yatırımcı toplantılarını güçlü bir şekilde başlatacağız. Asya, Ortadoğu erişmedik, diyalog kurmadık bir yatırımcı düşünemiyoruz. Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü olacak.

* Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır.

* Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak.