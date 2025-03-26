Mehmet Şimşek'ten milyonların beklediği asgari ücret açıklaması

Bozulan ekonomi nedeni ile geçim sıkıntısı çeken milyonlarca asgari ücretli Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile tepetaklak olan piyasalar nedeni ile maaşlarının iyice eriyeceğinden endişe etmeye başladı.

Asgari ücrete ikinci bir zam bekleyen asgari ücretlilere ise bugün Maliye ve Hazine Bakanı Şimşek'ten kötü bir haber geldi. Şimşek'in açıklaması Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılar ile telekonferansla görüşmesi sırasında geldi.

"19 MART'TAN BERİ YAŞANAN GERİLİMLER KALICI DEĞİL"

Yapılan görüşmelerde Bakan Şimşek 19 Mart tarihinden beri Türkiye'de yaşanan gerilimlerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağının söyledi. Bakan Şimşek asgari ücrete ikinci bir zam gelecek mi tartışmalarına da son noktayı koydu.

Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

"PİYASADAKİ DOLAR TALEBİ HAFİFLEDİ"

Yapılan görüşmelerde Bakan Şimşek, mahkeme kararının ardından döviz talebinin arttığını ifade ederek, "Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz. Yurt içi yerleşiklerin dolar talebi az. Dalgalı dönemde talep daha çok yabancı yatırımcı ve fonlardan kaynaklandı" sözlerini kullandı. Piyasadaki dolar talebinin hafiflediğini belirten Şimşek "Kurun her yatay hareketi müdahale olarak değerlendirilmemeli" dedi.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini vurgulayarak, "Finansal piyasalardaki volatilite azalacaktır. Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE ZAMMI GEREKTİRMEYECEK"

Şimşek aynı toplantıda enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini söyledi.