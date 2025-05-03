Mehmet Şimşek'ten Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için, “Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı.” ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK'TEN TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Şimşek’in mesajı şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun, geride kalanlara Allah sabır versin."

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