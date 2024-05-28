Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı

KABİNE’YE ÖZEL BİLGİ NOTU

Yazısının devamında Mehmet Şimşek’in son bakanlar kurulunda, teke tek bütün bakanların masasına not bıraktığını aktaran Fırat, notların içeriğine dair edindiği bilgileri ise şöyle sıraladı:

- Bakanlıklarda genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcıları belirlendi.

- Görevleri hem genelgeye uyulması hem de uyulduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bir anlamda raporlamak.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor.

- Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim.

- Bu notta Şimşek hem tasarruf tedbirleri hakkında bir kere daha bilgi verdi, hem de bakanlara Ankara ve İstanbul’da ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri iki konferans salonunun ismini de verdi.

Kısacası kamuda otellerde ya da başka alanlarda kiralanarak organizasyon yapma döneminin bittiğini alternatif adreslerle de hatırlatmış oldu.