Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı

Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, tüm bakanların masasına not bıraktığı ve tasarruf genelgesinin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcıları belirlendiğini açıkladı.

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Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı 1

Gazeteci Hande Fırat, Hürriyet’te yayımladığı köşe yazısında Bakan Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerine ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.

Hande Fırat, köşe yazısında kişisel defterini sonuna kadar kullandığını belirterek, bu seviyeye inmemiz gerektiğini vurguladı ve gösterişten uzak, mütevazı kamu anlayışına mecbur olduğumuzu ifade etti.

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Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı 2

Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Valiler Toplantısı’ndaki konuşması hatırlatarak, beklenen tasarruf genelgesinin 16 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

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Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı 3

Hande Fırat, tasarruf tedbirlerinin ayrıntılarını ise ifadelerle aktardı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinemeyecek olmasından yine 3 yıl süreyle yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmaması, kiralanmamasına; temsil ve ağırlama ödeneklerinin zorunlu haller dışında kullanılamayacağına kadar birçok başlık içeriyor. Herkes doğal olarak uygulamayı merak ediyor.”

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Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı 4

KABİNE’YE ÖZEL BİLGİ NOTU

Yazısının devamında Mehmet Şimşek’in son bakanlar kurulunda, teke tek bütün bakanların masasına not bıraktığını aktaran Fırat, notların içeriğine dair edindiği bilgileri ise şöyle sıraladı:

- Bakanlıklarda genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcıları belirlendi.

- Görevleri hem genelgeye uyulması hem de uyulduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bir anlamda raporlamak.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor.

- Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim.

- Bu notta Şimşek hem tasarruf tedbirleri hakkında bir kere daha bilgi verdi, hem de bakanlara Ankara ve İstanbul’da ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri iki konferans salonunun ismini de verdi.

Kısacası kamuda otellerde ya da başka alanlarda kiralanarak organizasyon yapma döneminin bittiğini alternatif adreslerle de hatırlatmış oldu.

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Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı 5

ELEKTRİKLERİ KONTROL EDEN BAKAN

Kabinede bazı isimlerin tasarruf genelgesi konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini ifaden eden Fırat, isimlerini izin almadığı için açıklamayacağını ancak yaz aylarına girerken Türkiye’ye gelecek para açısından çok önem taşıyan bakanlığın başındaki ismin; Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ettiğine dikkat çekti.

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Mehmet Şimşek'ten tüm bakanlara not: Tek tek masasına bıraktı 6

Bir başka bakanın ise katıldığı eğitime ilişkin programlarda kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen öğrencilerin alımını bizzat kendisi yaptığını belirtti.

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