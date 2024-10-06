Mehmet Şimşek'ten yasa dışı bahis uyarısı: Suça ortak olmasınlar

Düzenleme: Kaynak: AA
Mehmet Şimşek'ten yasa dışı bahis uyarısı: Suça ortak olmasınlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışılık ile mücadele kapsamında yasa dışı bahis sitelerine de müdahale etti. Sosyal medya hesabından konu hakkında bir de paylaşımda bulunan Şimşek vatandaşlara doğrudan uyarıda bulunarak “Suça ortak olmasınlar” dedi.

Son genel seçimin ardından ekonominin dümenine oturtulan Mehmet Şimşek özellikle vergi konusunda çalışmalarına devam ediyor. MASAK tarafından yasa dışı bahis ile ilintili olduğu şüphesi ile 280 binden fazla hesabın inceleme altına alındığını duyuran Şimşek aynı zamanda 3 binden fazla pos makinasının da kapatıldığını duyurdu.

Yasa dışı bahis konusuna da el atan Şimşek ve yönetimi Milli Piyango’nun da 393 bin 13 kumar sitesinin kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Şimşek vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

“SUÇA ORTAK OLMASINLAR”

Sosyal medya hesabından da konu hakkında açıklama yapan Şimşek vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmaması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

“Vatandaşlarımız kişisel ve finansal bilgilerini bahis siteleriyle paylaşarak suça ortak olmasınlar, finansal kuruluşlar da aracılık yaparak risk almasınlar.

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

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