Mehmet Tezkan seçim 2. tura kalırsa Erdoğan'ın yapacağı propagandayı açıkladı

Editör: Oğuz OK



Halk TV’deki “15 Mayıs için üç kötümser senaryo” başlıklı bugünkü köşesinde Tezkan, "Öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki insan duyunca karalar bağlıyor." dedi.



“İlgisi olan olmayan dolar 25 lira alacak diye söze başlıyor. Bu günlerde sokakların tek mevzuu bu. Öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki insan duyunca karalar bağlıyor. Biraz abartılı, biraz tahrik edici, biraz kışkırtıcı olsalar bile ‘o kadarı da olmaz’ denilemiyor. Çünkü bu topraklar ‘yok artık daha neler’ denilen o kadar çok şeye gördü ki… Kanıksadı.” diyen Tezkan, şöyle devam etti:



BİRİNCİ SENARYO

"Senaryolardan biri şöyle…



Seçim ikinci tura kalırsa Merkez Bankası kur üzerindeki baskıyı kaldıracak, barajın kapağını açacak. Euro/dolar gidebildiği yere kadar çıkacak. Dolar 25’leri görecek. Panik atak durumu olursa 2021 yılının Aralık ayını yaşayabiliriz. Dolar 30’lara el sallar. Erdoğan da ‘piyasa dengesinin bozulması için Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalması bile yetti. Kazanırsa kim bilir neler olacak’ diye kampanya yapabilir.



İKİNCİ SENARYO

Kılıçdaroğlu kazanırsa Merkez Bankası 15 Mayıs sabahından itibaren piyasadan elini ayağını çeker, doları tutmak için gösterdiği olağanüstü çabaya son verir. Kılıçdaroğlu mazbatasını alarak Köşk’e çıkıp gerekli kararlar alınana kadar dolar 25 liraya el sallar.



ÜÇÜNCÜ SENARYO

Ya Erdoğan yeniden seçilirse… Bu durumun senaryosu da hazır…



Erdoğan kendi icadı olan Türk modelinden kolay kolay vazgeçmeyeceği için tasarruf sahibi yüksek enflasyon karşısında zararını aza indirmek için dolara saldıracaktır. Şirketlerin zaten dolarla borcu var. İhtiyaç çok. Merkez Bankası’nın elinde satacak dolar kalmadığı için dolar patlayacak. Kısa sürede 25’leri görecek.



'Çok söylersen olur' deniliyor ya, millet 25’e hazır…"



"KARAMSAR HAVA DAĞITILAMAZ MI?"

"Bu da enflasyonun daha da azması demek…" diyen Tezkan, "Peki bunun önünü geçmenin yolu yöntemi yok mu? Bu karamsar hava, bu panik havası dağıtılamaz mı?" sorusunu yöneltti.



Tezkan'ın yazısının ilgili kısmı şu satırlarla son buldu:



"Erdoğan denedi… Eski Bakan Mehmet Şimşek’i göreve çağırarak piyasaya seçim sonrası heterodoks yaklaşımdan vazgeçeceği mesajı vermek istedi ama Şimşek yan çizince olmadı.



Bu saatten sonra da olmaz… Geriye muhalefetin ne yapacağı kalıyor. Yani top muhalefette. İlk iki senaryonun gerçeğe dönüşmemesi bir anlamda Millet İttifakı’nın elinde..."