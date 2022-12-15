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Mehmet Tezkan'dan İmamoğlu davasında talimat iddiası

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis kararının arkasında Saray’ın talimatı olduğunu söyledi. Tezkan, kararın siyasi mühendisliğin alanına girdiğini vurguladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:45
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Mehmet Tezkan'dan İmamoğlu davasında talimat iddiası

Mehmet Tezkan'dan İmamoğlu davasında talimat iddiası
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’taki seçimin iptal kararı sonrası YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onaylanması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. İmamoğlu’na verilen karar sonrası çok sayıda tepki geldi.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan İmamoğlu’na verilen hapis kararının arkasında Saray’ın talimatı olduğunu söyledi. Tezkan, karın siyasi mühendisliğin alanına girdiğini belirterek, “İmamoğlu 6’lı Masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı ilan edilirse önce istinaf, sonra Yargıtay verilen siyaset yasağı kararını jet hızıyla onaylar, başvuru süresi dolduğu için Erdoğan seçime tek aday olarak girer. Seçim boykot edilse de AKP’lilerin oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı olur” dedi.

Mehmet Tezkan’ın “Erdoğan 6’lı masayı meydanlara çıkardı” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Karar açıklandıktan sonra bazı haber kanalları böyle bir olay yokmuş gibi davrandı. Bazıları önemsedi, izleyicisini tatmin eden yayın yaptı.

Ama bence konuya önem veren kanalların tamamı yanlış yaptı!..

Neden mi?

Ceza hukukçularını ekrana çıkarıp kararı sordular. Kararın hukukla uzaktan yakından ilgisi yok, hukukçulara neden soruyorsunuz ki!

Karar siyasi mühendisliğin alanına giriyor…

Açıklayayım…

İmamoğlu 6’lı Masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı ilan edilirse önce istinaf, sonra Yargıtay verilen siyaset yasağı kararını jet hızıyla onaylar, başvuru süresi dolduğu için Erdoğan seçime tek aday olarak girer. Seçim boykot edilse de AKP’lilerin oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı olur…

Olmaz böyle şey demeyin; bu ülkede neler olmadı ki…

Veya…

Ortalık yatışınca İçişleri Bakanı Soylu, 2 yıl 7 aylık hapis cezasını gerekçe göstererek İmamoğlu’nu görevden alır. Çoğunluk onlarda olduğu için Belediye Meclisi AKP’li birini başkan seçer. Böylece seçim öncesi AKP İstanbul’u ele geçirmiş olur.

Hukukçular bu olasılığa karşı çıkacaklardır. Diyeceklerdir ki; görevinden kaynaklanan suç yok, bu sebepten açığa alamaz.

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uykucular, uçtuğunu sananlar
15.12.2022 11:50
AKP MHP yaptıklarının bedelini seçimde görecek. Adaletin ve hukukun bu kadar altüst edildiği bir ülkenin gelişmesi , kalkınması mümkün mü.  
 
Misafir
15.12.2022 11:28
Gereken cevabı seçimlerde alacaklar.  
 
SAPERE ANDİ
15.12.2022 11:23
Belediyeye el koymanın seçmen psikolojisine muhalefet lehine ağır basacağını hesaplarlar. Tercih SS'de. Yapabiliyorsa yapsın.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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