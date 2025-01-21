Mehmet Tolga Akalın: Erdoğan bir alp veyahut şövalye değil

Kaynak: ANKA
Mehmet Tolga Akalın: Erdoğan bir alp veyahut şövalye değil

İYİ Part eskii Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mehmet Tolga Akalın Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepkisini "Erdoğan bir alp veyahut şövalye değil bir politik pusucudur" sözleri ile verdi.

Eski İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Türkiye’de hukuk üzerinden siyaset tanzim etme çabalarının tarihi çok eskidir. Ancak siyasi tarihimiz Erdoğan iktidarı kadar fütursuzca yapanına tanık olmamıştır. Bu sebeple Erdoğan bir alp veyahut şövalye değil bir politik pusucudur. Diğer yandan Sn Ümit Özdağ Türk milletinin temel milli duyarlılıklarını dile getiren önemli bir siyasi hareketimizin lideri olmasının yanı sıra, öncü bir Türk milliyetçisidir. Tarihte büyük atalarımız baskı ve şiddet karşısında nasıl durmuşlar ise o da şüphesiz öyle duracaktır. Ümit Özdağ asla yalnız kalmayacaktır ve her türlü zulme karşı bizler tereddütsüz yanıbaşında duracağız."

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