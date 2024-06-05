Mehmet Topal imzayı attı. Teknik direktör oldu

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Mehmet Topal imzayı attı. Teknik direktör oldu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yapacağı takım belli oldu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktör oldu.

Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğüne Mehmet Topal getirildi.

Rumen yöneticilerle İstanbul'da yapılan görüşmelerde 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Cuma günü yardımcılığını yapacak isimlerle Romanya'ya gidecek olan Topal, görevine başlayacak.

Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giymiş, 2021-22 sezonu sonunda da futbolu bırakmıştı.

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