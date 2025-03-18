Mehmet Topal kendi isteği ile ayrıldığı takıma döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mehmet Topal kendi isteği ile ayrıldığı takıma döndü

Teknik Direktör Mehmet Topal kendi isteği ile ayrıldığını açıkladığı Petrolul Ploiesti’ye geri döndü. Romanya ekibi, Topal yönetiminde UEFA Konferans Ligi’ne katılabilmek için mücadele edecek.

Teknik Direktör Mehmet Topal, yeniden Petrolul Ploiesti’nin başına geçti. Taraftar ve yönetimin bu geri dönüşü çok istediği ve eski millî futbolcunun da yapılan görüşmeler sonucu ikna edildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Topal'ın yeniden takımın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu. Resmî siteden yayınlanan bildiride, "Eski Türk uluslararası oyuncusu Mehmet Topal takımımızın teknik kadrosuna geri döndü!" denildi.

HEDEF UEFA KONFERANS LİGİ

Ligde 6. sırada bıraktığı Romanya ekibinde Mutu görevden alındı. Mehmet Topal ile görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Topal şimdi Petrolul ile UEFA Konferans Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.

'KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM' DEMİŞTİ

Mehmet Topal, aralık ayında ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Petrolul’deki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul’ün iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

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