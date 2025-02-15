Mehmet Topal yıllar sonra itiraf etti: O olay bana yapılmamalıydı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Topal yıllar sonra itiraf etti: O olay bana yapılmamalıydı

Eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Topal, Mertol TV'de açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, futbolculuk dönemine dair birçok konuya değindi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Valencia’ya gitmeden önce Everton’dan teklif geldiğini ancak kulüplerin anlaşamadığını belirten Mehmet Topal, yıllar sonra flaş bir itirafta bulundu.

Başakşehir'e transfer olma süreci hakkında konuşan Topal, "Başakşehir transferin son gününde oldu. Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra 4-5 ay kendime gelemedim. Çok kötü süreç oldu. Kimseye hissettirmemeye çalıştım. Toparlamam biraz zaman aldı. Saha içinde çok fazla belli etmedim. Beni o dönem çok yıprattı. Psikolojik olarak da çok zorlandım. Futbolu bırakmak bile istedim. Ben Fenerbahçe'ye gelirken çok fazla şeyler verdim. Belki de kimsenin yapamayacağını yaparak geldim. İyi sezonlar geçerdim. İlk 4 sezonu geçirince bana Fenerbahçe'den kazandığımın fazlası teklif geldi kabul etmedim. Konduramadım, yakıştıramadım. O olay bana yapılmamalıydı. Zorlandım ama toparladım" dedi.

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