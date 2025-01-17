Mehmet Topal’dan Mourinho yorumu: Kesinlikle Fenerbahçe’de kalmalı

Futbolculuk kariyerinde sayısız başarısı ve rekorları bulunan Mehmet Topal, teknik direktörlüğe bu sezon geçiş yapmıştı. İlk deneyimini Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile yaşayan genç teknik adam, yaşanan sorunlar sebebiyle devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşan ve başarılarıyla adından sürekli söz ettiren Topal, takımı 6'ıncı sırada ve şampiyonluk play-off hattında bıraktı.

TRT Spor spikeri Özgür Buzbaş’ın sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu olan ve Petrolul Ploieşti’de geçirdiği son 7 aylık sürecin inanılmaz tempolu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Mehmet Topal, “Çok zor şartlar ve imkanlarda bir başlangıç oldu ama bu şekilde olması da iyiydi, tecrübe kattı. Çocukluğumdan beri gördüğüm şeylerdi ancak yaşamak ayrı bir tecrübe edinmeme yol açtı” diye konuştu.

'GÜZEL TEKLİFLER VAR AMA DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

Çok güzel bir yarım sezon geçirdiğini, kendisine gelen yeni tekliflerin de olduğunu sözlerine ekleyen Topal özellikle Romanya Ligi'nde başka takımlardan isteniyor olmasının anlamlı olduğunu söyledi. Topal, “Çok yorucu süreç oldu ailemle vakit geçirmek istedim. Güzel teklifler de var ama en güzel teklifi değerlendirmek istiyorum. Bu arada Romanya Ligi'nde başka takımlar tarafından istenmek işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor" dedi.

Cengiz Ünder’in performansı ile ilgili de konuşan Topal, “Çok genç yaşından beri tanıyorum. Çok iyi bir yeteneği var. Şu anki performansı yakışmıyor. Özgüven eksikliği de var. 3-4 maç sürekli forma verilirse eski formunu yakalayacaktır. Fenerbahçe’nin de Cengiz’in de eski formuna çok ihtiyacı var. Bir an önce toparlaması gerekiyor. Sezon başında konuşmuştuk ‘iyi gidiyor, benim için iyi olacak’ diyordu umarım yakalar o durumu” ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE YUNUS PERFORMANSLARININ ÜSTÜNE ÇIKARLARSA İYİ TEKLİFLER GELECEKTİR'

Yerli oyuncuların takıma katkısının çok önemli olduğunu kaydeden Topal, “Takımın kültürünü doğasını taraftarın bağlılığını yabancı oyuncuların yerli oyunculardan görmesi daha doğru bence. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, performanslarını sürdürüp üstüne çıkarlarsa kolay kolay tutamayacaklardır. Barış birkaç sezondur iyi bir performans sergiledi. Yunus da bu sezon çok iyi performans sergiliyor. Biraz üstüne çıkarlarsa iyi teklifler gelecektir” şeklinde konuştu.

'MOURINHO KESİNLİKLE DEVAM ETMELİ, KAYBEDİLMEMELİ'

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kaybedilmemesi gerektiğini dile getiren Mehmet Topal, “Ama Fenerbahçe de bazı şeyleri kaybetmemeli. Gerçekten bizim ülkemizin ligi dünyanın en zor ligi, baskının her şekli var. Mourinho da bence ülkemizi tanıyor aşamasını geçmiştir diye düşünüyorum. Bir kere konuştuğumuz isim Mourinho. Dünyanı en iyi teknik adamlarını sayalım diye sorsak adı ilk 3’te yer alır. Ligimizi insanlarımızı kültürümüzü tanıdığını düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısı var neler olacak bilmiyoruz şu an ama baktığımızda Mourinho gibi bir isim hem ülkemiz adına hem de Fenerbahçe adına önemli” dedi.

Topal, Fenerbahçe’de Mourinho’nun yardımcılığı teklifi geldiği durumda yer alıp almayacağı şeklide yöneltilen bir soruya ise şu cevabı verdi: “Öyle bir teklif gelmedi. Kolay olmuyor 7-8 aydır bir ekibin sorumluluğu var. Kolay verilebilecek bir karar değil. Yanımda olan insanları da düşünmem gerekiyor.”