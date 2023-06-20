Mehmet Topal'dan Valencia'ya ziyaret

Eski futbolcu Mehmet Topal, bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Valencia'yı ziyaret etti.

Mehmet Topal'dan Valencia'ya ziyaret

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülü mesajda, Valencia'nın ikinci evi gibi olduğunu belirten Mehmet Topal, "Ailemle birkaç günlüğüne tatil için geldim. Buraya ne zaman gelsem birçok arkadaşımı görüyorum. Stoke City'ye karşı oynadığım maçı hatırlıyorum, harika bir gol atmıştım." ifadelerini kullandı.

Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar'la ilgili düşüncelerini de aktaran Mehmet Topal, "Cenk gerçekten iyi, çok kaliteli bir oyuncu. İyi bir insan. Türk Milli Takımı'nda da oynadı." dedi.

2010 yılında Valencia'ya transfer olan Mehmet Topal, İspanya temsilcisinde geçirdiği 2 sezonda 59 resmi maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

Mehmet Topal, geçen yıl temmuz ayında aktif futbol kariyerini noktalamıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü Spor
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Spor
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder? Teknoloji - Otomotiv
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder?
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı Güncel
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması Spor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması