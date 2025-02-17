Mehmet Uçum 'ihanet ve alçaklık' demişti! Mehmet Metiner'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu 'bölünme çözümü çalıştayı' terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir. Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır" demişti.

Cumhurbaşkanlığı danışmanından bölücü toplantılara sert tepki! Mehmet Uçum: İhanet ve tam bir alçaklıktır

METİNER: BEN AK PARTİLİYİM, AK PARTİLİ GÖRÜNENLERDEN DEĞİLİM

HÜDA PAR'ın “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"na katılan eski AKP'li Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta "Ben AK Partiliyim, AK Partili görünenlerden değilim" dedi.

ÇALIŞTAYDA AKP'Lİ İSİMLER VARDI

HÜDA PAR Diyarbakır'da AKP'li isimlerin de katıldığı “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski AKP milletvekilleri Mehmet Metiner ile Abdurrahman Kurt ve Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan da katıldı.

ÇALIŞTAYDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜŞLER

Çalıştayın ardından paylaşılan bildirgede, anadilde eğitimin önünün açılması, Kürtçenin anayasal güvence altına alınması, anayasanın değiştirilmesi, herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmesi istendi.

Bildirgede, "Kürt meselesinin kaynağını oluşturan Kemalist zihniyetin ürünü olan darbe anayasası değiştirilmeli" ifadeleri özellikle dikkat çekti.

MEHMET METİNER'DEN MEHMET UCUM'A YANIT

HÜDA PAR'IN çalıştayın da sunum yapan AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner her ne kadar isimi vermese de 'O birilerine cevabımdır' diyerek Mehmet Ucum'a yanıt verdi.

"Ben AK Partiliyim, AK Partili görünenlerden değilim" diyen Metiner, görüşlerinin görüşlerinin AKP politikaları ile çelişmediğini savundu.

Metiner "O zaman hepimiz CHP ideolojisini benimseyelim bitsin bu iş. Başka partilere de, başka arayışlara da ihtiyaç yok. Bu mu yani o birilerinin AK Partili görünen birilerinin bize önerdiği şey? AK Parti CHP’nin ideolojisini ve kutsallarını esas alan bir parti değildir. Ama sonuna kadar cumhuriyetçi ve demokrat bir partidir." sözleri ile Ucum'u eleştirdi.

O BİRİLERİNE CEVABIMDIR



Ben AK Partiliyim, AK Partili görünenlerden değilim.



Katıldığım her platformda da Reis’imizin ve AK Parti’mizin kurucu ruhumuz ve misyonumuz çerçevesinde dediklerini aynen savunan bir AK Partiliyim.



Diyarbakır’da HÜDA PAR’ın düzenlediği çalıştayda… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) February 16, 2025

MEHMET UÇUM NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, HÜDA PAR'ın düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”nı 'ihanet' olarak yorumlayarak "Terörsüz Türkiye hedefine ihanetler arsızca artıyor" demişti.

Uçum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi