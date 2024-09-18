Mehmet Uçum ilk kez Yeniçağ’a açıkladı

İşte Anayasa’nın ilk 4 maddesi için Cumhurbaşkanlığının net tavrı.

Hüda Par genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk 4 madde değil, 4’üncü madde, Tamam mı?” sözleri tartışılıyor.

Hizbullah zihniyetinin partisi Hüda Par’ın resmi web sayfasında yer alan parti programında anayasanın ilk 4 maddesinde yer alan şu cümlelere dikkatinizi çekerim:

“Bu yeni anayasanın değiştirilemez nitelikte hiçbir maddesi olmamalıdır.

Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır.”

Yapıcıoğlu’na soruyorum:

Parti programınızdaki bu iki talep anayasanın ilk 4 maddesi içinde yer alır.

Neden sadece 4. Madde diye neden yalan söylüyorsun Türk milletine?

Ahmaklık işte tam da budur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Yapıcıoğlu’nun açıklamasına bir tepki gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u arayarak sordum:

Anayasa'nın ilk 4 maddesi veya sadece 4. maddenin kaldırılması konusunda cumhurbaşkanlığının net görüşü nedir?

Uçum: “Sorunuza gelince ilk üç maddeye ilişkin ve dördüncü maddedeki, “değiştirilemezlik ilkesi” hükümlerinin korunması gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü değiştirilmezlik ilkesi yaklaşımı gelecek kuşaklara birikimin korunmasıyla ilgili güçlü bir siyasi ve hukuki perspektif sunmak anlamına gelir.

Ayrıca kurucu kuşakların gelecek kuşaklara nasihatidir.

Elbette nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir.

Ancak her yeni kuruculuk önceki kuşakların birikimine dayanmak zorundadır.

Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer.

Diğer deyişle hiç bir yeni kuruculuk geçmişi sıfırlayarak yapılamaz.

Nesnel olarak da öznel olarak da bu mümkün değildir.”

Soru: Anayasanın 66. Maddesi konusunda Hüda Par’ın resmi web sitesinde, “Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmelidir” talebi var. Türk vatandaşlığı konusunda cumhurbaşkanlığının net tavrı nedir?

Uçum: “Türk vatandaşlığının içeriğini Cumhuriyet vatandaşlığı oluşturur.

Yani Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır.

Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve ırki bir vatandaşlık değildir.

Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tanımını yapmıştı.

“İşte Türk vatandaşlığı Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milletinin mensubu olmaktır.

Bu nedenle Türk vatandaşlığı Anayasa ile verilen bir vatandaşlık yani anayasal vatandaşlık değil Anayasa ile tespit ve teşhis edilen ve anayasa ile hukuku oluşturulan vatandaşlıktır.

Yeni anayasa Türk vatandaşlığı kavramını elbette koruyacaktır.

Çünkü Türk vatandaşlığı kavramı anayasa hukukuyla üzerinde oynanacak yani sadece hukukun konusu olan bir kavram değildir.

Türk vatandaşlığı ismiyle de içeriğiyle de tartışılamaz.”

Değerli okurlarım.

Başdanışman Mehmet Uçum’a Cumhurbaşkanlığının net görüşünü ilk kez Yeniçağ’a verdiği özel demeçle açıkladığı için teşekkür ediyorum.