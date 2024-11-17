Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir

Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te DEM Parti grup toplantısında konuşsun, örgütü tasfiye ettiğini açıklasın” çağrısı tepki toplamıştı. Ancak Bahçeli’ni ‘Öcalan açılımı’na destekler de geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, X hesabı üzerinden Bahçeli’nin açılımına destek verdi. Uçum, “Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir” dedi.

MEHMET UÇUM’DAN BAHÇELİ’YE DESTEK AÇIKLAMASI

Mehmet Uçum, Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ hakkında Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi. Uçum’un ‘Sayın Bahçeli’nin Tarihi rolü’ başlıklı paylaşımı şu şekilde;

“ÖCALAN’IN MECLİSİN DEM GRUBUNDA KONUŞMASI ÇAĞRISI TARİHİ BİR ÖNEMDEDİR

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi.

Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir.

Sayın Bahçeli’nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir.

“BAHÇELİ’NİN MÜTHİŞ CESARETİNE BİR SAYGIDIR”

Bu öneri Sayın Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır. Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli’nin müthiş cesaretine bir saygıdır.

Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir. Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır.”

BAHÇELİ’Yİ ÖVEN UÇUM KİMDİR?

SOL internet sitesi yazarı Orhan Gökdemir, Mehmet Uçum hakkında şu bilgileri veriyor: Mehmet Ata Uçum. Cumhurbaşkanı danışmanı olunca adındaki “Ata”yı uçurdu. Avukat. Büyük şirketlerin davasına bakardı. Eski TKP’li. Bir söyleşinde “gençlik kolları üyesiydim” diyor. İllegal partinin “gençlik kolları” olmaz. Hadi oldu diyelim, gençlik kolu üyesi ile parti üyesi farklı şeylerdir. TKP’li Uçum devrim yapamayınca karşı devrimin safına geçti. Yeterince uzaktan ve yeterince liberal bir biçimde bakılırsa karşıdevrim de bir devrimdir, ne fark eder? Önce AKP’de milletvekili, sonra sarayda danışman oldu