Mehmet Uçum'dan Epiözdemir’e sert yanıt!



Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınması durumu, AKP iktidarı içindeki klikleri bir bir gözler önüne serdi. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef alarak dikkat çeken iddialarda bulundu.



Dün sabah saatlerinde 'Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ’ye yardım' suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir'in serbest bırakılması için Uçum'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e baskı yapmakla suçlamıştı.



Evinde ve işyerinde arama yapılarak dijital materyallere el konulan Epözdemir'in gözaltı süresinin telefon şifresinin vermemesi sebebiyle uzatıldığını belirten Tayyar'a eski AKP Milletvekili Metin Külünk destek vererek şu ifadeleri kullanmıştı:



"Biz soruyoruz: Kuvvetli suç şüphesine ilişkin bilgi, belge ve delilin bulunduğu, yargının da “Bu nedir?” diye sorma hakkının temel bir hukuk prensibi olduğu gerçeğinden hareketle… Bu şahsın avukatlık kimliği ve Ankara ile İstanbul’da kurduğu iletişim ağı, yargının bu soruları sorma hakkını ortadan mı kaldıracak? Telefon şifresini vermiyor… Neden korkuyor? Telefon şifresini vermeyerek kimleri saklıyor? Bu saklananlar, Çağlayan Adliyesi Başsavcısı Sayın Akın Gürlek’e yönelik baskı ve baskı ötesi tutum ve davranışların içine girme hakkını nereden buluyor?"



Mücahit Birinci’nin de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Birinci paylaşımında "Hiçkimse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını baskı altına alamaz. Tüm olan biten gözümüzün önünde oluyor. Bu pervasızlığa müsaade etmek mümkün değil." ifadelerine yer verdi.



Külünk ve Birinci AKP'li Tayyar'a söz konusu soruşturma üzerinden destek çıkarken Mehmet Uçum'un yakınlarından Mehmet Çek sert çıktı. Çek, Tayyar hakkında 'Operasyonel aparat' olarak tanımlamıştı.



UÇUM'DAN AÇIKLAMA

Uçum Tayyar'ın iddialarına Avukatı Zeynep Yıldırım aracılığıyla şu yanıtı verdi:



"10 Ağustos 2025 tarihinde bir avukat hakkında başlatılan savcılık soruşturması kapsamında yapılan adli işlemler üzerine yapılan haberler sonrasında konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan Müvekkilim Mehmet Uçum hakkında asılsız isnat ve iddialar ileri sürülerek paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.



Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunulması asla kabul edilemez.



Müvekkilin kişilik haklarını hedef alan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs niteliğindeki paylaşımların tamamı asılsızdır. Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir.



Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

