Mehmet Üstünkaya anıldı. Beşiktaş'ı 15 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya kabri başında anıldı.

Mehmet Üstünkaya anıldı. Beşiktaş'ı 15 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş Kulübü'nde 1973-1977 ve 1981-1984 yıllarında başkanlık yapan Mehmet Üstünkaya, vefatının 23. yılında kabri başında anıldı.

Aşiyan Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Engin Baltacı, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi danışmanı Zulal Gök, Üstünkaya’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Üstünkaya için düzenlenen anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

MEHMET ÜSTÜNKAYA KİMDİR?
1935 yılında İstanbul'da doğdu.

Beşiktaş'ta uzun yıllar yönetici olarak görev yaptıktan sonra, 1973 yılındaki genel kurulda başkan seçildi.

Başkanlığı döneminde Beşiktaş, futbolda 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 1974-1975 sezonunda basketbol lig şampiyonluğunu kazandı.

1977'de seçimi kaybederek görevini Gazi Akınal'a devretti. Ancak dört yıl sonra 1981’de ikinci kez Beşiktaş başkanlığına seçildi.

Göreve gelmesiyle birlikte futbol takımının başına Dorde Miliç’i getirdi. Dönemin yıldız futbolcuları Metin, Ali, Feyyaz ve Rıza Üstünkaya döneminde Beşiktaşlı oldu.

Alt yapıya önem vermesiyle tanındı.

Başkanlığında Beşiktaş 1981-1982 sezonunda 15 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

1984 yılında yapılan kongrede başkanlığı Süleyman Seba'ya devretti

3 Haziran 2000'de Monako'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti.

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