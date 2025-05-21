Mehmet Yalçınkaya’nın restoranındaki fiyatlar şoke etti! Kağıt helvanın fiyatı olay oldu

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da yeni bir restoran açtı. Ünlü şef gastronomi dünyasındaki yatırımlarına bir yenisini eklerken, TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef’in yeni restoranına giderek menüdeki yemek fiyatlarını paylaştı. Restoran, sosyal medyada da kısa sürede fiyatlarıyla da gündeme oturdu.

TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef’in yeni restoranına giderek menüdeki yemek fiyatlarını paylaştı.

BU FİYATA DOMATES SALATASI MI OLUR?

Kısa sürede viral olan videoda, özellikle domates salatasının fiyatı kullanıcıları ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu fiyata domates salatası mı olur?” yorumlarında bulunsa da bir kısım ise fiyatları normal buldu.

İşte Mehmet Şef'in restoranında yer alan bazı porsiyonların fiyatları...