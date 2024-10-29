Mehmet Yardımcı İZKİTAP’ta kitaplarını imzalayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 4'üncüsü düzenlenen İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. İZKİTAP, ilk gününde birbirinden değerli isimleri ağırladı. “Sinema ve Edebiyat” temasıyla düzenlenen fuar, 3 Kasım’a kadar kitapseverleri yazarlar, imza günleri ve etkinliklerle buluşturmaya devam edecek. Bu kapsamda yazarımız Dr. Mehmet Yardımcı da kitaplarını imzalayacak.

İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, nisan ayı içerisinde Kültürpark’ta ve ekim ayı sonunda Fuarizmir’de olmak üzere yılda iki kez düzenlenmekte

İlkbaharda Kültürpark’ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçen İZKİTAP, 26 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında fuarizmir’in konforlu ortamında, 28 bin m2 kapalı alanıyla kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Edebiyat tutkunlarını bir araya getirmek için heyecan verici bir buluşma noktası olan İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı, yine dopdolu etkinlikleriyle birlikte, edebiyat dünyasının nabzını tutmak ve kültürel bir yolculuğa çıkmak isteyen herkesi Fuar’a davet ediyor. Fuar kitapların büyülü dünyasında kaybolmak ve yeni keşifler yapmak isteyen kitapseverleri bekliyor.