Mehmet Zahid Sobacı, yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı

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Mehmet Zahid Sobacı, yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı

TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, dört yıl sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aynı göreve atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na (TRT) yeni atamalar yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ahmet Albayrak'ın yerine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Genel Müdürlük görevine yeniden Mehmet Zahid Sobacı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ahmet Albayrak'ın yerine TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Yılmaz’ın yanı sıra, kurumun yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken; Yönetim Kurulu üyeliklerine Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım Doç. Dr. Oğuz Güner atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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