Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Suriye'nin kuzeyinde dev operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"