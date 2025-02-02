Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Suriye'nin kuzeyinde dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Suriye'nin kuzeyinde dev operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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