Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Suriye'nin kuzeyinde dev operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GrCzIX5tET