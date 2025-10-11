ABD, Gazze’de ateşkes anlaşmasını denetlemek için iki hafta içinde çok uluslu bir gözetim gücü kuracağını duyurdu. The New York Times’ın haberine göre, bu güçte Türkiye, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden askerler yer alacak. Görev gücünün komutası, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’a emanet edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik, lojistik ve insani yardım koordinasyonu gibi kritik görevlerde aktif rol oynayacak. Ancak ABD, yaklaşık 200 askerinin Gazze topraklarına adım atmayacağını, yalnızca koordinasyon ve lojistik destek sağlayacağını vurguladı. Amiral Cooper’ın, bir hafta önce Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın uzantısı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmesi, bölgedeki stratejik dengelerin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Bu görüşme, Türkiye’nin de dahil olacağı görev gücünün komuta zincirinde yer alması nedeniyle Ankara’da yakından takip ediliyor. Türk askerinin, Ekim ayı sonunda Gazze’de görev başında olacağı belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barışın tesisi ve korunmasında deneyimli olduğunu belirterek, “Mehmetçik, kendisine verilen her türlü göreve hazır” açıklamasını yaptı.

Görev gücü, sivil-asker koordinasyon merkezi kurarak ateşkesin uygulanmasını denetleyecek. Türkiye’nin bu süreçte oynayacağı rol, hem bölgesel barışa katkı sağlayacak hem de uluslararası alanda dikkatle izlenecek.