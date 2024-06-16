Mehmetçik bayramda da görev başında

Mehmetçik bayramda da görev başında
Kaynak: İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 1

5'inci Hudut Tugayı'na bağlı 4'üncü Hudut Taburu'nun 2 bin 800 rakımdaki 13. Hudut Bölük Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler, sınır karakollarında vatanı koruma görevlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 2

Bayramlarını telefonla aileleriyle kutlayan askerler, görevlerinin gururunu yaşıyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 3

Türkiye-İran sınırında, 7 gün 24 saat boyunca teyakkuzda bulunan Mehmetçikler, Modüler Beton Duvar ile terörist sızma girişimlerine, yasadışı göç ve kaçakçılık faaliyetlerine engel oluyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 4

Duvar, kameralarla desteklenerek bölgedeki her hareketliliği gözetliyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 5

ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli termal kameralar, gece gündüz hudut hattında kesintisiz gözetleme imkanı sağlıyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 6

"Hudut Kartalları" adı verilen askerler, son teknoloji cihazlarla bölgenin güvenliğini en üst seviyede tutuyor.

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Taktik tekerlekli zırhlı olan Vuran ve KOBRA-2 araçları, termal kameralar ve kara gözetleme radarı ile bölgede tam kontrollü güvenlik sağlıyor.

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Sarp Silah Sistemi ile görünmeyen tehditler tespit edilebilir hale geliyor, termal kameralar ise gece gündüz her türlü tehdidi tespit edebiliyor.

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Mehmetçik bayramda da görev başında 28
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