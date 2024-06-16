Mehmetçik bayramda da görev başında

5'inci Hudut Tugayı'na bağlı 4'üncü Hudut Taburu'nun 2 bin 800 rakımdaki 13. Hudut Bölük Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler, sınır karakollarında vatanı koruma görevlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor.
Bayramlarını telefonla aileleriyle kutlayan askerler, görevlerinin gururunu yaşıyor.
Türkiye-İran sınırında, 7 gün 24 saat boyunca teyakkuzda bulunan Mehmetçikler, Modüler Beton Duvar ile terörist sızma girişimlerine, yasadışı göç ve kaçakçılık faaliyetlerine engel oluyor.
Duvar, kameralarla desteklenerek bölgedeki her hareketliliği gözetliyor.
ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli termal kameralar, gece gündüz hudut hattında kesintisiz gözetleme imkanı sağlıyor.
"Hudut Kartalları" adı verilen askerler, son teknoloji cihazlarla bölgenin güvenliğini en üst seviyede tutuyor.
Taktik tekerlekli zırhlı olan Vuran ve KOBRA-2 araçları, termal kameralar ve kara gözetleme radarı ile bölgede tam kontrollü güvenlik sağlıyor.
Sarp Silah Sistemi ile görünmeyen tehditler tespit edilebilir hale geliyor, termal kameralar ise gece gündüz her türlü tehdidi tespit edebiliyor.