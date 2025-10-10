Yapımcı Mustafa Uslu, 'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişede başarı yakalamış filmlerin ardından, bu kez de Zeki Müren'in yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacağını duyurdu.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, çekimlerinin büyük bir gizlilikle sürdürüldüğü öne sürülen bu sinema projesi hakkındaki haberlerin basına yansıması üzerine, Müren'in tüm mal varlığını emanet ettiği iki büyük kurum, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, harekete geçti. Mirasçılar, iddia edilen izinsiz film fragmanı sebebiyle yapım şirketlerine karşı dava açma yoluna gitti.

Dava, İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın tarafları arasında davacılar olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı yer alırken, davalılar ise Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Dayıoğlu Danışmanlık Ltd. Şti. olarak belirlendi.

Türk Eğitim Vakfı’nın mahkemeye sunduğu dilekçe doğrultusunda, film fragmanına ait video kayıtlarını barındıran bir flash bellek hakkında önemli bir karar alındı. Mahkeme, bu flash belleğin gizli delil niteliğinde kabul edilerek mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmetti.

Alınan ara kararda, uygulanan tedbire ilişkin şu ifadeler yer aldı: "HMK'nın 161/2. maddesi uyarınca mahkeme kasasında muhafaza altına alınan flash belleğin gizli olarak saklanmasına, gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesinin Mahkeme Hâkimi'nin izni ile gerçekleştirilmesine karar verildi."

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE 'FLASH AÇILSIN' TALEBİ

Mahkeme heyeti, dosyanın ilerleyişi için bilirkişi atanmasına karar verdi ve Müren'in yaşamını konu alacak film fragmanı üzerindeki iddiaların incelenmesini istedi. Kararda, "Daha önce hazırlanmış bilirkişi raporlarına karşı taraf itirazları incelenmiş, dosyanın bir FSEK uzmanı ile uzman senarist bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir" ifadesi kaydedildi.

Öte yandan, atanan bilirkişilerden Dr. Öğr. Üyesi Emre Y., mahkemeye sunduğu dilekçede, gizli tutulan flash belleğin inceleme yapılabilmesi için açılmasını talep etti. Bilirkişi, mahkeme tarafından izin verilmesi durumunda gizli delilin incelenebileceğini ifade etti.