Mehmetçik Hakurk’ta PKK’nın inine girdi: AT-4 tanksavar silahı ve taarruz tipi el bombası da var

Düzenleme: Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen mağarada, bir AT-4 tanksavar silahı, mühimmatlar, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu. Silahlar etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütüne ait bir mağara tespit ettiği belirtildi.

Mağaradaki silah ve mühimmatlar etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler arasında bir AT-4 tanksavar silahı, iki 66 milimetre lav roketi, üç M67 taarruz tipi el bombası, 2 bin 900 adet 5,56 milimetre mühimmat, 150 adet 7,62 milimetre AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1920 adet 7,62 milimetre mühimmat, 2 alfa fair düzenek ve uzaktan kumandası, 120 elektrikli fünye, bir akü, 500 metre çift nakilli kablo, bir kutu muhtelif sağlık malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çeşitli yaşam malzemeleri yer aldı.

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