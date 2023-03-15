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Asker sahada olunca. Mehmetçik köprü kurup vatandaşları kurtardı

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde sahaya geç çıkarıldığı iddia edilen Mehmetçik, Şanlıurfa'daki sel felaketinde köprü kurarak, vatandaşları kurtardı

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:16
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Mehmetçik köprü kurup vatandaşları kurtardı

Asker sahada olunca. Mehmetçik köprü kurup vatandaşları kurtardı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu." ifadesine yer verildi.

Kahramanmaraş depreminde sahaya geç çıkarıldığı iddia edilen Mehmetçik bu sefer zaten sahadaydı. Zırhlı Tugayda görevli personel, Şanlıurfa'da sel baskınında mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Köprü kuruldu, çoluk, çocuk genci yaşlısı kurtarıldı. İşte bu anların görüntüsü Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yayınladı. Kurtarılan bu çocuk asker abisinin kucağında o mutluluğu böyle tebessüm ederek, yaşadı. 

 

 

 

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