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Mehmetçik dağlarda PKK peşinde

İçişleri Bakanlığınca Muş’ta 513 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu’ başlatıldı. Dağlık alanlarda Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel tim PKK'lıları yakalamak için görev yapıyor. 

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:18
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Mehmetçik Muş Dağları'nda PKK peşinde

Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
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İHA'nın haberine göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş ilinde ‘Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu’ başlatıldı. 

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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