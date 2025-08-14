Mehmetçik PKK’nın uzantısı SDG’nin de katılacağı Suriye ordusuna askeri eğitim verecek

Suriye’nin Suveyda kentinde bir süre süren çatışmalar ve bölgedeki terör tehdidinin ardından Şam’dan Ankara’ya resmi askeri destek talebinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu talebe ilişkin; “Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta IŞİD olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında resmi olarak Türkiye’den destek talep edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Bu talep doğrultusunda, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik yardım sağlanması için çalışmaların devam ettiği kaydedilirken Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG’NİN SURİYE HÜKÜMETİNE KATILIMI

Suriye’de yeni hükümetin kurulmasının ardından 10 Mart 2025 tarihinde bölgede faaliyetini sürdüren SDG terör örgütü ile bir mutabakat imzalandı.

Bu anlaşmaya göre SDG, yeni kurulan hükümetin ordusuna dahil olması gerekiyor.

ASKERİ DESTEK ANLAŞMASI NE DEMEK?

Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllar yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile bölgedeki en etkin ordulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni kurulan hükümet aynı zamanda yeni kurulan bir ordu anlamına da geliyor.

Bu kapsamda hem ikili savunma ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmek hem de bölgede komşu ülkelerin ortak eğitimler ile harekât kabiliyetini bir üst seviyeye taşımak amacıyla imzalanan anlaşmanın iki ülkeye de olumlu katkılar sunması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komşu ülkeye bu eğitimi fiilen nasıl sağlayacağı ise sahadaki yansımaları ile önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.