Mehmetçik'in yangınlara müdahale etmeme sebebini açıkladı. Emekli Tümgeneral sessizliğini bozdu...

Ünlü yazar Saygı Öztürk, son dönemde orman yangınlarına TSK’nın müdahale etmemesini Emekli Tümgeneral sordu. Tümgeneral, 2022’deki Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hatırlatarak, “Bu planda Millî Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı) ise yalnızca destek çözüm ortağı olarak yer aldı” dedi.

TSK’NIN MÜDAHALE ETMEMESİ ARAŞTIRILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 6 Şubat 2023 depreminde günler sonra devreye girerek müdahalelerde bulunmuştu. Şu anda ülke genelinde şiddetini artıran orman yangınlarına TSK’nın müdahale etmemesi dikkat çekti. Bu noktada TSK’nın doğal afetlerde müdahale etmeme nedeni araştırılmaya başlandı.

TÜMGENERAL: EMİR BEKLEMEKSİZİN MÜDAHALE EDİYORDU

Ünlü yazar Saygı Öztürk, TSK’nın müdahale etmemesinin nedenini Emekli Tümgeneral’a sordu. “2010 yılına kadar, TSK birlikleri sivil otoritenin emrinde kalarak, üstlerinden ayrıca emir beklemeksizin doğal afetlere müdahaleyle yükümlüydü” diyen Emekli Tümgeneral, “Bu kapsamda TSK’nın Doğal Afet Yardım Planı (DAFYAR) bulunmaktaydı. Bu plana göre olası bir doğal afette; tüm birliklerin nereye, nasıl, hangi malzemelerle müdahale edeceği, seyyar sahra hastanelerinin nereye kurulacağına kadar tüm ayrıntılar önceden belirlenmişti. Bu planlar doğrultusunda her yıl eğitimler ve tatbikatlar gerçekleştirilirdi” dedi.

BU PLAN İLE SADECE ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU

2022’deki Türkiye Afet Müdahale Planı’nı hatırlatan Tümgeneral, “Bu planda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ana çözüm ortakları olarak belirlendi. Millî Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı) ise yalnızca destek çözüm ortağı olarak yer aldı. Doğal afetlere müdahale konusu, darbe paranoyasına kurban edilemeyecek kadar hayati bir meseledir” ifadelerini kullandı.