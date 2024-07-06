Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek

Bakanlık, sosyal medya üzerinden, bugün oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Türkiye-Hollanda maçı öncesi milli takımımıza moral vermek amacıyla bu özel videoyu paylaştı.
Videoda, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde görev alan Mehmetçiklerimiz, elinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla, milli takımımıza başarılar diledi.
Paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Milli ruh, milli güç.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var:
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."