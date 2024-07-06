Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek

Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek
Düzenleme: Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, EURO 2024'te Hollanda ile çeyrek final maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza, Mehmetçiklerimizin gönderdiği başarı temennilerini içeren bir video yayınladı.

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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 1

Bakanlık, sosyal medya üzerinden, bugün oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Türkiye-Hollanda maçı öncesi milli takımımıza moral vermek amacıyla bu özel videoyu paylaştı.

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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 2

Videoda, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde görev alan Mehmetçiklerimiz, elinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla, milli takımımıza başarılar diledi.

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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 3

Paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Milli ruh, milli güç.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var:

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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 4

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."

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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 5
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 6
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 7
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 8
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 9
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 10
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 11
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 12
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 13
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 14
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 15
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 17
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Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek 18
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