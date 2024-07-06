Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek

Paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Milli ruh, milli güç.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: