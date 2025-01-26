Mehmetçik'ten darbe üstüne darbe! Irak'ın kuzeyi abluka altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."