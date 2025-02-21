Mehmetçikten PKK'ya darbe üstüne darbe! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Ünlü yemek şirketine FETÖ soruşturması! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ünlü yemek şirketine FETÖ soruşturması! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli
Kâğıthane’de dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Kâğıthane’de dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Güzel TikTok fenomeninin feci ölümü! Saatlerce maruz kalmış…
Güzel TikTok fenomeninin feci ölümü! Saatlerce maruz kalmış…
Denizlispor uçurumun kenarında: Çok sert açıklama geldi
Denizlispor uçurumun kenarında: Çok sert açıklama geldi