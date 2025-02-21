Mehmetçikten PKK'ya darbe üstüne darbe! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mbTy6NStHY