Mehmetçik’ten terörist mağarasına darbe!

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik’ten terörist mağarasına darbe!

Mehmetçik’ten terörist mağarasına darbe!

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