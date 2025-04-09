Mehmetçik’ten terörist mağarasına darbe!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi.… pic.twitter.com/EPKVEBfjpZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2025