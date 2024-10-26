“Mekân ve İnsan” temalı resim sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde

MEKÂNIN TANIMI EKSİK YAPILIYOR

Mekânın genellikle sınırlandırılmış boşluk olarak tanımlandığına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Kevn yani olmak kökünden türeyen bir kelimedir. Varoluşu da simgeler aslında. Varoluşundan itibaren mekânla sürekli ilişki içinde olan insan bir yandan boşluğu biçimlendiren özne, bir yandan da boşluğun dönüştürdüğü nesnedir.” şeklinde konuştu.

Sergide çağdaş tekniklerle yaptığı eserlerinin yer aldığını ve çalışmalarında yerel değerleri de öne çıkaran veriler olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Toplumları bir arada tutan en büyük bağlayıcı değer kültürdür. Günümüz dünyasında sürdürülebilir kültüre çok önem veriliyor. Son dönemde bütün dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilirliği ön plana çıkmıştır.” diye konuştu.

SANKO Holding'in Gaziantep ve ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da öncülük eden bir kuruluş olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Kendi şehrimde SANKO Sanat Galerisi'nde eserlerimi sanatsever ile buluşturduğum için gururluyum. SANKO Yönetimine sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.



AÇILIŞA SANKO HOLDİNG YÖNETİCİLERİ DE KATILDI

Sergi açılışına SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sevim Kaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Eminoğlu, İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Buket Akdemir Dilek, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vanlıoğlu, İş İnsanı Ömer Güllü, Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Ressam Gül Öztürkmen Demir, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Atiye Güner'in 18 eserinin yer aldığı “Mekân ve İnsan” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 15 Kasım 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 arasında gezilebilecek.