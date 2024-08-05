Mekanda yer yok diye çalışanları gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya saldırmışlar. Görüntüler ortaya çıktı

Gittiği mekânda boş yer olmadığı için mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edilen Savcı Koca, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuşan Koca, “Esas beni darp ettiler. 9 aylık bebeğim yere düştü” ifadelerini kullandı.

Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını sırf kendisine mekanda boş yer yok dendiği için gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü.

SAVCI KOCA İLK KEZ KONUŞTU

Savcı Koca o geceye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Perşembe yaylasına ilk kez gittim. Yemek yenilecek yer bilmiyordum. Jandarmadan arkadaşlarımızı arayıp sordum. Onlarda bu restoranı önerdiler. Ailece gittik. Önce ızgaranın ne kadar süreceğini sordum. ‘20 dk. Sürer dediler.’ Çocuk var üst kata çıkabilir miyiz dedim. ‘Çıkamazsınız’ dediler. Ama gerginlerdi. Galiba yorulmuşlar… Tam otururken yanımıza biri geldi. Yemek sipariş ettiniz mi? diye sordu. 'Hayır' dedim. 1 saat beklersiniz dediler. Önce 20 dakika, sonra 30 dakika, şimdi 1 saat diyordunuz. Buranın sorumlusu kim konuşayım dedim”

“Amacım numaranızı jandarmadan aldım diyerek kendimi tanıştırmaktı." diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Asla kötü niyetim yoktu. Lakin adam bir anda sinirlendi. ‘Sen savcıysan ben 20 yıllık esnafım’ dedi. Durumu anlatmaya çalıştım. Ama üzerime yürüdüler. Benim darp edildiğim videoyu kimse paylaşmamış. Sağ kulağıma yumruk yedim. Çocuğum ve kayınvalidem yere düştü. Çocuğum çığlık çığlık ağladı. Yardım için aradım. Jandarma geldi. Benim ve ailemin yaşadığı şey korkunçtu”

İDDİALAR NEYDİ?

Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, dün yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki Güleç Izgara adlı mekâna gitti. İddiaya göre, mekânın dolu olmasının ardından görevliler savcı Koca’ya yarım saat sonra gelmesini söyledi.

Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı Koca'nın oturacak yer olmaması nedeniyle sinirlendiği öne sürüldü. İddialar arasında Koca'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı yer aldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 12’si serbest bırakılırken, 3 kişi adliyeye sevk edildi. Tartışma sırasında savcının, “Ağzınıza s*çacağım”, “Hepinizi süründüreceğim”, “Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim” dediği öne sürüldü.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.



9 AYLIK BEBEK DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca’nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle, olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkiinde 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.45 sıralarında Ünye Cumhuriyet savcısının ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.